Poteri speciali a Roma Capitale la Lega | coerenti con il progetto autonomista

"Con la potestĂ legislativa Roma torna a correre". In una nota congiunta i consiglieri capitolini della Lega, Fabrizio Santori e Maurizio Politi, insieme ad Angelo Valeriani e Marco Penna, rispettivamente segretario provinciale della Lega a Roma e capo dipartimento della Lega per l'autonomia di Roma Capitale intervengono sui "poteri speciali per Roma" che risultano "coerenti con il progetto autonomista della Lega, che mira a valorizzare i territori e ad aumentare poteri e responsabilitĂ agli amministratori". Con la modifica dell'articolo 114, scrivono i leghisti, "si potrĂ legiferare su trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attivitĂ culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, organizzazione amministrativa di ROMA CAPITALE. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Poteri speciali a Roma Capitale, la Lega: coerenti con il progetto autonomista

In questa notizia si parla di: roma - lega - poteri - speciali

Roma, la città sotterranea trovata sotto l’ex deposito Atac di via della Lega Lombarda - Una città sotterranea sotto l’ex deposito Atac in via della Lega Lombarda. Dalle parti della Stazione Tiburtina e di piazzale delle Province.

Parla Attilio Fontana: "L'abuso d'ufficio? Serviva solo a sputtanare. La Lombardia resti alla Lega. Roma non ci ama" - Roma. “Sa cosa mi ricordo? Mi ricordo le volte che veniva la Guardia di Finanza, a casa, alle sei di mattina, ricordo il sequestro del cellulare, le prime pagine dei giornali”.

Terzo mandato, sfida Lega-FdI. Salvini: «Sbagliato lo stop a Luca Zaia, ma a Roma lui potrà fare di tutto» - PADOVA/VENEZIA - Luca Zaia taglia il nastro della nuova agenzia a Pozzonovo dei Consorzi agrari d?Italia.

UN CAMPO NOMADI ABUSIVO NEL CUORE DI PRATI FISCALI Anni di rimpalli, silenzi e scaricabarile. Ora basta! In Via Monte Artemisio 10, a due passi da case, scuole e famiglie, sorge un insediamento abusivo cresciuto nell’illegalità e nel degrado Vai su Facebook

Super poteri per Roma Capitale? Da Cdm ok a ddl costituzionale; De Priamo (FdI): «Poteri a Roma, le opposizioni votino la riforma. Porterà investimenti»; Bpm, vittoria francese. Così Meloni & co hanno favorito Crédit Agricole.

La Lega sul ddl Roma Capitale: poteri speciali coerenti con il progetto autonomista - In una nota congiunta i consiglieri capitolini della Lega, Fabrizio Santori e ... Segnala iltempo.it

Roma Capitale, via libera del Cdm a ddl costituzionale - Consiglieri comunali della Lega: "Con la potestà legislativa potrà tornare a correre" ... adnkronos.com scrive