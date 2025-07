Potenziamento raccolta differenziata e chiusura discariche abbandonate | la Regione stanzia 104 milioni

La Regione Puglia investe oltre 104 milioni di euro per migliorare la gestione dei rifiuti e tutelare l’ambiente. Due delibere approvate dalla Giunta regionale stanziano, rispettivamente, 20 milioni per il potenziamento della raccolta differenziata nei Comuni capoluogo – tra cui Bari – e 84,5. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Asili nido, autorizzati 578 milioni per 641 nuovi interventi. Valditara firma tre decreti per il potenziamento dell’offerta 0-3 anni - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato oggi tre nuovi decreti che autorizzano 578 milioni di euro per il rafforzamento dell'offerta educativa destinata ai bambini nella fascia 0-2 anni.

Scuola, misure complessive per 369 milioni di euro per i campus e il potenziamento dei laboratori - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha varato una serie di provvedimenti volti a potenziare la filiera tecnologico-professionale.

Bei, 120 milioni ad Agsm Aim per potenziamento della rete elettrica - (Adnkronos) – La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Agsm Aim hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per complessivi 120 milioni di euro, destinati al potenziamento e all’ammodernamento della rete elettrica nei comuni di Vicenza, Verona e Grezzana, aree strategiche per il Gruppo e servite dalla business unit V-Reti S.

AMA Roma, assunzioni a tempo indeterminato: requisiti e scadenze • AMA Roma assume nuovi operai e investe oltre 700 milioni nel Piano Industriale 2023-2028 per potenziare servizi, raccolta differenziata e flotta aziendale. Il post AMA Roma, assunzioni… Vai su X

DIFFERENZIATA La Regione Puglia investe 20 milioni di euro per potenziare la raccolta differenziata nei capoluoghi di provincia - La Regione Puglia investe 20 milioni di euro per potenziare la raccolta differenziata nei capoluoghi di provincia ... Lo riporta statoquotidiano.it

Milazzo, approvato progetto per potenziamento centro comunale raccolta - Via libera al progetto esecutivo da 388 mila euro per il Centro raccolta a contrada Masseria, nel Comune di Milazzo. Riporta msn.com