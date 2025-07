ABBONATI A DAYITALIANEWS Scossa tra le più forti mai registrate: onde alte fino a 4 metri minacciano numerosi Paesi. Un potentissimo terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito l’oceano al largo della penisola della Kamchatka, in Russia orientale, generando un allarme tsunami diffuso in tutta la zona del Pacifico. Secondo le prime stime, l’epicentro si trovava 136 chilometri a est di Petropavlovsk, a una profondità di 19 chilometri. L’evento ha provocato numerosi feriti e messo in stato di allerta Russia, Giappone, Alaska, Hawaii, Ecuador, Perù, Galapagos, la costa ovest degli Stati Uniti e perfino la Polinesia francese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Potentissimo terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: allerta tsunami in tutto il Pacifico