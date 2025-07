Potente sisma al largo della Kamtchatka e allarme tsunami ridimensionato dal Giappone al Cile

Al largo della penisola della Kamtchatka, sulla costa nord-orientale russa, erano all'incirca le undici del mattino (l'una di notte in Italia) quando una scossa di grande intensità ha fatto tremare

Dopo il potente terremoto di oggi al largo dell'isola della Kamchatka,susseguono le repliche.Segnalato un nuovo sisma di magnitudo 6.5. Lungo le coste del Pacifico e molte isole,ancora in atto l’allarme tsunami. Onde di alcuni mt hanno colpito diverse località Vai su X

Terremoto devastante nel Pacifico: magnitudo 8.8. Milioni in fuga, allerta tsunami in corso. Alle 1:24 ora italiana, un violentissimo sisma ha colpito al largo della Kamchatka, in Russia. Onde anomale alte fino a 5 metri hanno già travolto tratti di costa in Russi Vai su Facebook

Terremoto 8.8 in Kamchatka. Il vulcano Klyuchevskaya Sopka inizia a eruttare dopo sisma - Alle Galapagos scatta l'allerta tsunami, evacuate le coste; Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka, in Russia. Allerta tsunami, le prime onde raggiungono le Hawaii e il Giappone; Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka: tra i più violenti della storia.

Potente terremoto in Kamchatka causa tsunami, Giappone e Hawaii ordinano evacuazioni - Un potente terremoto di magnitudo 8,8 al largo della penisola russa di Kamchatka, nell'estremo oriente del Paese, ha provocato onde di tsunami di 4 metri e ha fatto scattare ordini di evacu ... Da msn.com

Sisma di magnitudo 8.8 in Kamchatka con tsunami: allerta in Giappone, Usa e Pacifico - Uno dei terremoti più forti mai registrati al mondo ha colpito l'estremo oriente della Russia nelle prime ore di mercoledì, con una magnitudo di 8,8 che ha provocato uno tsunami nella regione del Paci ... msn.com scrive