Posti auto in aumento a Bari | nuove aree di sosta a Palese San Girolamo e Santa Scolastica

PiĂą parcheggi a servizio della costa e dei quartieri interessati dai futuri cantieri del sistema Bus Rapid Transit. Con due delibere approvate nelle scorse ore, la giunta comunale di Bari ha dato il via alla realizzazione di nuove aree temporanee di sosta nei municipi II e V, per un totale di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Percorsi sul mare, aree per il tempo libero e lo sport: come sta cambiando la costa nord di Bari - La zona costiera nord della città di Bari è un insieme di quartieri non molto grandi e variegati. Dal 'borgo' di San Cataldo attorno al faro, al 'nuovo' assetto litoraneo di San Girolamo, arrivando fino al Municipio V, ovvero Palese e Santo Spirito.

Movida a Bari, stop alle aperture facili nelle aree tutelate. Petruzzelli: "Svolta storica" - Da lunedì 16 giugno è entrato in vigore il nuovo "Regolamento comunale sulla disciplina di insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", un provvedimento destinato a cambiare le regole per l'apertura di bar, ristoranti e locali nelle zone della città sottoposte a tutela.

Da Palese a Pane e Pomodoro, a Bari in arrivo oltre 1.200 posti auto: “Una risposta concreta ai cittadini” - Visto l'aumento di traffico e i grossi cantieri che impegneranno la città, a Bari nascono cinque nuovi parcheggi. Riporta telebari.it

Emergenza parcheggi, mille posti auto entro l’estate. Lavori in quattro nuove aree: ecco dove - Mille posti auto entro l’estate per sopperire all’emergenza parcheggi in prossimità della costa. Scrive quotidianodipuglia.it