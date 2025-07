Posti allo stadio a pagamento La protesta del tifoso disabile | Una caduta di stile dei club

"La decisione dell’A.C. Milan di far pagare l’abbonamento ai disabili è un provvedimento che esclude la persona con disabilità ad un’occasione di socialità come può essere una partita di calcio. Inoltre non tutte le persone disabili hanno la possibilità di fare l’abbonamento perché magari vivono con la pensione di invalidità minima. È una mancanza di sensibilità nei confronti di persone, come me, che siamo già state sfortunate nella vita". È la protesta di Daniele Matera, 45 anni di Bollate, con una disabilità del 100% e indennità accompagnamento. Il tifoso rossonero è sempre andato a San Siro a vedere le partite della sua squadra del cuore da quando è piccolo, ma gratuitamente, "facevo la richiesta sul sito del Milan registrandomi e avevo anche la possibilità di portare con me un accompagnatore che cambiava di partita in partita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

