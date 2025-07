Poste l' ufficio di Mignanego chiude per un mese e mezzo per lavori

A circa due anni dalla partenza del progetto Polis, ideato da Poste Italiane per fare degli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti la casa dei servizi digitali, arriva anche a Mignanego l'iniziativa di creare sportelli unici per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: poste - mignanego - ufficio - chiude

Poste, l'ufficio di Mignanego chiude per un mese e mezzo per lavori - A circa due anni dalla partenza del progetto Polis, ideato da Poste Italiane per fare degli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti la casa dei servizi digitali, arriva anche a Mignanego l'iniziativa di creare sportelli unici per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della.

A Mignanego ufficio delle Poste chiuso fino a metà settembre https://liguria.bizjournal.it/2025/07/30/poste-ufficio-mignanego-chiuso/… Vai su X

Poste, l'ufficio di Mignanego chiude per un mese e mezzo per lavori; A Mignanego ufficio delle Poste chiuso fino a metà settembre; Attualità .

Poste, estate a singhiozzo con 77 uffici chiusi tra città e provincia - Il Piano di razionalizzazione dell’azienda interesserà numerosi sportelli nei mesi di luglio e agosto. giornaledibrescia.it scrive

Lavori alle Poste chiude l’ufficio - Il Resto del Carlino - Chiude per lavori l’ ufficio postale di Montegridolfo, ma al momento da Poste Italiane non viene comunicata una data di riapertura. Da ilrestodelcarlino.it