Poste Italiane | in provincia di Frosinone da venerdì 1°agosto saranno in pagamento le pensioni del mese

Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da venerdì 1.Sempre a partire da venerdì 1 le pensioni di agosto saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Gigi D’Agostino venerdì 1 agosto a Palmanova - Il re della dance internazionale, il grande Gigi D’Agostino, sarà protagonista di un imperdibile live, una grande festa dance nell’estate del Friuli Venezia Giulia e di tutto il Nordest, il prossimo venerdì 1° agosto (alle 21.

I Rockets celebrano i 50 anni di carriera venerdì 1 agosto al Castello di San Giusto a Trieste - Sono gli inventori del rock spaziale e pionieri dell’elettronica, hanno ispirato band planetarie come Daft Punk e Depeche Mode, i Rockets hanno fatto la storia della musica rock ed elettronica e celebrano 50 anni di carriera con il tour The Final Frontier, che venerdì 1° agosto li farà “volare in orbita” al Castello di San Giusto a Trieste.

A Onde Mediterranee venerdì 1 agosto La Rappresentante di Lista in concerto - LA RAPPRESENTANTE DI LISTA è il primo dei nomi annunciati nel calendario di Onde Mediterranee: l’Associazione Culturale Euritmicasta infatti lavorando alla 29esima edizione che si tiene nella seconda settimana di luglio per finire agli inizi di agosto 2025, nuovamente a Gradisca d’Isonzo.

In tutti i 153 uffici postali della Sardegna Meridionale le pensioni saranno in pagamento a partire da venerdì 1 agosto.

Venerdì 1 agosto sarà il comico napoletano Biagio Izzo ad inaugurare l'estate nel Comune di Pizzoli in provincia dell'Aquila.

