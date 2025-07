Post alluvione quasi conclusi i lavori alla scuola dell' infanzia In partenza il cantiere per l' asilo nido

Sono in via di conclusione i lavori di riqualificazione al plesso Camerini Tassinari e a partire da settembre i bambini della scuola dell’infanzia torneranno a frequentare le aule, trovandole completamente rinnovate. L’edificio, uno dei quattro plessi scolastici che a Castel Bolognese hanno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Scuola dell'Infanzia, la riapertura dopo i lavori urgenti - "Domani, lunedì 12 maggio, riapre la Scuola dell'Infanzia a San Tammaro". Ad annunciarlo è l'assessore ai Lavori Pubblici Errico Michele Scala.

Possono riprendere i lavori alla scuola media Michetti, via libera al progetto esecutivo - Nella giornata di giovedì 8 maggio è arrivato il via libera della giunta comunale al progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico e antincendio della scuola statale Michetti di via del Circuito, finanziati con fondi Pnrr.

Premiati i lavori di “Cinema, Storia & Società ” dei Progetti Scuola ABC - Progetti Scuola ABC Premiazioni “Cinema, Storia & Società ” con i ragazzi e le ragazze delle Scuole Superiori del Lazio al Teatro Argentina Vince il Liceo Terenzio Mamiani di Roma con il video Ancora Resistenti  Dopo la premiazione al Teatro Palladium  dei progetti migliori relativi alla linea tematica A spasso con ABC, nell’ambito dell’edizione 2024-25 dei Progetti Scuola ABC, si è svolta ieri al Teatro Argentina  la giornata conclusiva del segmento  “Cinema, Storia & Societa’”, che ha offerto la possibilità agli studenti e le studentesse dei Licei di Roma e del Lazio di dialogare e confrontarsi durante l’anno con registi, attori e sceneggiatori protagonisti dell’ultima stagione cinematografica e televisiva: i giornalisti e critici cinematografici Laura Delli Colli, Federico Pontiggia, Mattia Carzaniga, Fabio Ferzett i, Boris Sollazzo  hanno accompagnato i ragazzi nella comprensione dei progetti di successo di Luca Zingaretti, Luca Marinelli, Michele Riondino, Margherita Vicario, Barbara Chichiarelli, Joe Wright, Francesca Comencini, Benedetta Porcaroli, Ludovico Di Martino regista di Mare Fuori e gli attori Maria Esposito, Giovanna Sannino, Francesco Luciani, Lodovica Coscioni, Stefano Bises, Davide Serino, Barbara Alberti, e Lillo Petrolo.

Post alluvione, quasi conclusi i lavori alla scuola dell'infanzia. In partenza il cantiere per l'asilo nido; Interdizione al lavoro in gravidanza, docenti e ATA: nuove regole dell'Ispettorato del Lavoro, cosa cambia. NOTA; MaternitĂ e provvedimento di interdizione ante/post partum.

Nuova scuola materna lavori al traguardo ma slitta l’apertura - Attività previste a partire dall’anno scolastico 2026/2027 La sindaca: «Però attrezziamo gli spazi esterni per i bimbi» ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Cusercoli, al via i lavori per la scuola d’infanzia - Saranno consegnati formalmente oggi i lavori di costruzione della nuova scuola dell’infanzia statale di Cusercoli, lavori affidati con il ribasso del 23% alla ditta Consorzio Ciro Menotti soc ... Si legge su ilrestodelcarlino.it