Posizioni economiche ATA | indicazioni FAQ e assistenza Online la pagina di supporto dedicata a chi segue i corsi di formazione

Indire ha attivato il servizio di supporto ai contenuti dell’ambiente online per tutti coloro che stanno prendendo parte ai percorsi per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA sulla piattaforma Scuola Futura. I corsi di formazione sono iniziati il 15 luglio per l'area dei collaboratori e degli operatori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Si è conclusa lo scorso 13 dicembre la fase di presentazione delle domande per l'accesso alle posizioni economiche destinate al personale ATA, finalizzate alla valorizzazione delle competenze acquisite dai lavoratori con aumenti retributivi annui compresi tra i 700 e i 2000 euro lordi.

In mattinata le organizzazioni sindacali incontrano i rappresentanti ministeriali a Viale Trastevere per un'informativa dedicata all'avvio dei nuovi percorsi formativi legati alle posizioni economiche.

Si è svolta oggi la riunione tra Ministero e Sindacati sull'avvio dei corsi di formazione per l'attribuzione delle nuove 46.

