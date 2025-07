Porto | in calo due settori chiave ma ne crescono altri

Nel mese di giugno 2025 il sistema portuale di Genova e Savona Vado ha registrato una sostanziale stabilità nelle movimentazioni, con un totale di 5.519.834 tonnellate, in lieve crescita dello 0,3% rispetto a giugno 2024. Tra i comparti che hanno contribuito positivamente a questo risultato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Porto di Trieste: calo del 4,25% nel primo trimestre 2025, record per i container - Il contesto economico globale incerto, con il rallentamento della domanda internazionale e persistenti tensioni geopolitiche, hanno condizionato l'attività del porto di Trieste che ha chiuso il primo trimestre 2025 con un calo nella movimentazione complessiva del 4,25%, pari a 13,6 milioni di tonnellate di merce rispetto al 2024.

#GMG IL PORTO DI GENOVA TRA TRANSITO DI ARMI E LOGISTICA BELLICA: LA GUERRA PASSA ANCHE DA NOI Una nutrita assemblea ai Truogoli di Santa Brigida su...

Porto: in calo due settori chiave, ma ne crescono altri; Coface: in aumento le insolvenze nell’Europa centro-orientale; Con la variabile impazzita Trump, Europa e paesi emergenti diventano il nuovo porto sicuro. L’analisi di Pictet.

Rapporto ICE: nel 2024 lieve calo dell’export italiano, ora pesa l’incognita dei dazi - 2025, presentato oggi a Roma, rivela dati chiave su export, rischi legati ai dazi USA e sulla tenuta del sistema produttivo italiano. Scrive panorama.it

Porto, i traffici sono in calo. Il 2024 l’anno peggiore: si chiude a ... - Imbarchi calati del 21,7 per cento, sbarchi diminuiti del 10,7, navi in calo del 10,4, mentre il traffico delle crociere segna come passeggeri una modesta crescita del 2024 sul 2023: 0,7 per cento ... Segnala quotidianodipuglia.it