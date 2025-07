Porti insediato il commissario Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Latrofa

Civitavecchia, 30 lug. (Adnkronos) - Si è ufficialmente insediato oggi l'ingegnere Raffaele Latrofa, nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, nuovo Commissario Straordinario dell'AutoritĂ di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che governa i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. "Assumo questo incarico con grande senso di responsabilitĂ e profonda motivazione – ha dichiarato il Commissario – consapevole dell'importanza strategica che questo sistema portuale riveste per l'Italia centrale e per l'intero Mediterraneo". Nel suo messaggio di insediamento, Latrofa ha rivolto un passaggio di riconoscimento al suo predecessore: "Credo profondamente nel valore della continuitĂ amministrativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Porti, insediato il commissario Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Latrofa

In questa notizia si parla di: commissario - porti - insediato - tirreno

Centro per l'autismo, M.I.D.: "Auspichiamo che il commissario prefettizio porti a conclusione la vicenda" - La mancata apertura del Centro per l’Autismo di Valle ad Avellino, sulla quale pende anche presso la Procura della Repubblica di Avellino un’indagine per ipotesi di omissioni in atti d’ufficio nata da vari esposti e da un esposto presentato a Marzo dello scorso anno dal M.

Porti, insediato il commissario Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Latrofa; Adsp, si è insediato il neo commissario Raffaele Latrofa; Porto di Livorno, Guerrieri si è dimesso: Gariglio inizierà da commissario.

Adsp, si è insediato il neo commissario Raffaele Latrofa - CIVITAVECCHIA – Nominato ieri sera commissario straordinario dell’ente da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Riporta civonline.it

Porti, insediato il commissario Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Latrofa - Si è ufficialmente insediato oggi l'ingegnere Raffaele Latrofa, nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei ... Secondo iltempo.it