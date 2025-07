Pontecagnano Faiano ricorda Daniele Zoccola | la cerimonia

Venticinque anni dopo quella tragica notte al largo delle coste pugliesi, Pontecagnano Faiano ha reso omaggio al finanziere Daniele Zoccola, caduto in servizio il 24 luglio del 2000 durante un’operazione contro il traffico di esseri umani. La commemorazione si è svolta nel pomeriggio di martedì. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

