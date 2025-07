Ormai ci siamo, è davvero il rush finale: il Consiglio di Amministrazione della societĂ Stretto di Messina ha approvato gli ultimi documenti utili per far partire i lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. A questo punto, l'approvazione del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) dovrebbe arrivare la settimana prossima e con essa la data per l'avvio dei cantieri prevista per settembre. Le parole di Salvini. " Da settembre vedrete lavori in corso ": lo ha dichiarato il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda sul ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ponte sullo Stretto, approvato il progetto: quando partiranno i cantieri