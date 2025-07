Ponte lettera ad Anas | Rinviate l’intervento

Lo slittamento a fine gennaio del 2026 dell’avvio dei lavori di manutenzione del ponte tra Ceparana e Pian di Valeriano lungo la statale di Buonviaggio, periodo in cui saranno conclusi sia la realizzazione della bretella Ceparana-Santo Stefano, sia il potenziamento del casello autostradale di Ceparana, indispensabili per garantire alternative viarie efficaci e quindi ridurre al minimo gli inevitabili disagi per residenti e imprese. Questo l’oggetto della lettera inviata dall’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e dal presidente della Provincia Pierluigi Peracchini ad Anas, per chiedere il rinvio dell’inizio del cantiere, nel rispetto delle esigenze espresse ai tavoli di coordinamento dai sindaci di Bolano, Calice al Cornoviglio, Follo e Vezzano Ligure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Ponte Celestino V divide la comunità : il comitato Sp 64 scrive una lettera aperta al sindaco di Roccamorice - Il ponte Celestino V, a Roccamorice, divide la comunità . Nella giornata di domenica 18 maggio si è svolto un incontro, che ha visto la partecipazione del sindaco Alessandro D’Ascanio e di una delegazione del comitato SP 64, presieduto da Francesco Palumbo.

Un ponte tra scuole, fatto di carta e parole: oltre 300 bimbi scoprono il piacere di scrivere una lettera e c'è un postino che le recapita - Valorizzare il potere della scrittura, riscoprire la bellezza dell’attesa e far sentire ogni bambino protagonista di uno scambio affettuoso, autentico, pieno di pensieri felici.

"Pericoloso, dissennato e un inganno", lettera degli universitari No Ponte alla Meloni: diffida al Cipess - Una "diffida" al Cipess per chiedere di non procedere all’approvazione del progetto Ponte "che sarebbe privo di legittimità tecnica, ambientale, militare e istituzionale" e la lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con sei punti chiave sul "rischio" e l'inganno" legato.

Viabilità sul ponte della Becca, incontro tra Anas e Comuni - infrastrutture Viabilità sul ponte della Becca, incontro tra Anas e Comuni Il 18 si decide sull’installazione della nuova segnaletica Confronto anche per la realizzazione di un’altra ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive