Ponte intervento a tutto campo dell’ex sindaco Fusco

Tempo di lettura: 5 minuti Nuovo intervento dell'ex sindaco di Ponte Marco Fusco che punta l'indice sui ristori Rfi per i lavori dell'Alta Capacità Napoli – Bari, la mancata apertura della palestra comunale e le casse comunali. "Mi vengono poste diverse domande da alcuni cittadini circa l'attività comunale, – afferma Marco Fusco – tipo se le casse comunali sono a posto e perchè non vengono abbassate le aliquote? Beh questa è una di quelle più frequenti ma alla quale può rispondere esaustivamente solo l'attuale amministrazione. Così come la giusta quantificazione dei cosiddetti ristori RFI, girano voci prima di 12, poi 910 milioni, adesso si dice 7 milioni di euro.

