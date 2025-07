Pomigliano Jazz due concerti nel Parco Nazionale del Vesuvio | arrivano il trio Petrella-Mirra-Kone e il duo Girotto-Nastro

Dopo lo straordinario evento con Al Di Meola in scena sul cratere del Vesuvio, proseguono gli appuntamenti del trentennale di Pomigliano Jazz sul vulcano più famoso al mondo. Venerdì 1 agosto e sabato 2 agosto sono in programma due concerti, realizzati in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: pomigliano - jazz - concerti - parco

All'Anfiteatro di Avella torna il festival "Pomigliano Jazz": il concerto del pianista Gonzalo Rubalcaba - Gonzalo Rubalcaba torna al festival Pomigliano Jazz per presentare in anteprima il suo nuovo lavoro discografico, "Gonzalo Rubalcaba for Pino".

Gonzalo Rubalcaba apre Pomigliano Jazz con un omaggio a Pino Daniele: in anteprima il nuovo album “For Pino” - Gonzalo Rubalcaba torna al festival Pomigliano Jazz per presentare in anteprima il suo nuovo lavoro discografico, “ Gonzalo Rubalcaba for Pino “.

Al Di Meola, concerto sulla vetta del Vesuvio per la 30esima edizione del festival Pomigliano Jazz - Al Di Meola arriva per un concerto speciale sul cratere del Vesuvio, alla XXX edizione del festival Pomigliano Jazz.

POMIGLIANO JAZZ - Due concerti nel Parco Nazionale del Vesuvio, il 1 agosto il trio Petrella-Mirra-Kone, il 2 agosto Girotto-Nastro https://ift.tt/ebpoSED Vai su X

Sabato 26 Luglio Pomigliano Jazz si sposta all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio per i tre giorni di #VesuviusJazz, sezione speciale promossa dalla... Vai su Facebook

POMIGLIANO JAZZ, due eventi nel Parco Nazionale del Vesuvio: 1 agosto all'osservatorio vesuviano il trio Petrella-Mirra-Kone, il 2 agosto sull'antica Strada Matrone il duo Girotto-Nastro. Prima dei concerti visite guidate e degustazioni di prodotti tipici vesuvia; Pomigliano Jazz, tre concerti al tramonto nel Parco Nazionale del Vesuvio; Pomigliano Jazz in Campania.

Pomigliano Jazz, due eventi nel Parco Nazionale del Vesuvio - Venerdì 1 agosto e sabato 2 agosto proseguono gli appuntamenti del trentennale di Pomigliano Jazz sul vulcano più famoso al mondo. Si legge su 2anews.it

Pomigliano Jazz, tre concerti al tramonto nel Parco Nazionale del Vesuvio - Con il concerto di Al Di Meola sul Vesuvio (già sold out in prevendita) prende il via il trittico di eventi di Pomigliano Jazz nel Parco Nazionale del Vesuvio. Secondo napolitoday.it