Pomigliano d’Arco giovane arrestato per rapina a un’anziana nel Barese | fratture e trauma cranico per la vittima

POMIGLIANO D’ARCO, 30 LUGLIO 2025 – Un giovane di 24 anni originario di Pomigliano d’Arco è stato arrestato dai carabinieri di Corato (Bari) con le accuse di truffa aggravata e rapina impropria, dopo aver circuitato un’anziana di 86 anni riuscendo a sottrarle 5mila euro in contanti e gioielli, con una violenta aggressione finale che ha provocato gravi lesioni alla vittima. I fatti risalgono al 24 maggio scorso, quando l’indagato avrebbe contattato telefonicamente la pensionata, spacciandosi per il genero in difficoltĂ e bisognoso urgente di soldi da consegnare a un presunto ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano d’Arco, giovane arrestato per rapina a un’anziana nel Barese: fratture e trauma cranico per la vittima

