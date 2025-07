Polo Tecnologico e Confcommercio insieme per l' innovazione

Pisa, 30 luglio 2025 - Supportare e rappresentare concretamente le imprese nel cammino verso l'innovazione, fornendo strumenti pratici per i settori tecnologici e l'innovazione dei processi e prodotti. Con questo obiettivo Confcommercio Provincia di Pisa e il Polo Tecnologico di Navacchio siglano un nuovo accordo di partnership, sottoscritto dal presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e dal presidente del Polo Tecnologico Andrea Di Benedetto. “Il mondo della tecnologia è un mondo trasversale che interessa da vicino le piccole e medie imprese che Confcommercio rappresenta” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi “un universo che richiede competenze e innovazione per crescere e grazie alla partnership con il Polo Tecnologico, eccellenza italiana e internazionale in questo settore, avremo un importantissimo strumento per sipportare le nostre imprese e realizzare i loro progetti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polo Tecnologico e Confcommercio insieme per l'innovazione

In questa notizia si parla di: confcommercio - polo - tecnologico - innovazione

Roma città dell’innovazione sociale? Ieri sera la nostra città ci ha dato prova di essere sempre più una capitale internazionale e che il “racconto” di Roma vada rivisto ormai. Grazie all’amica e collega del tavolo imprenditoria femminile della Camera di Comme Vai su Facebook

Polo Tecnologico e Confcommercio insieme per l'innovazione; Con EDI 5.0 la digitalizzazione delle imprese molisane accelera; EDI 5.0 Competenze digitali e crescita reale per le imprese italiane.

Polo Tecnologico e Confcommercio insieme per l'innovazione - Sigliato l'accordo di partnership tra Polo Tecnologico di Navacchio e Confcommercio Pisa: insieme per portare le imprese verso il futuro attraverso Tecnologia e Innovazione ... Secondo msn.com

Il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco premiato per “Innovazione di ... - Maddaluno: “Credo sia una soddisfazione per tutta Confcommercio Lecco che da subito ci ha dato fiducia e che ha creduto in noi” LECCO – Lecco si presenta come un faro di innovazione e ... Segnala msn.com