Policlinico quattro trapianti in tre giorni | due mamme viventi donano il rene ai propri figli

Al Policlinico di Catania sono stati eseguiti con successo quattro trapianti di rene nell’arco di appena tre giorni: due da donatore vivente e due da donatori deceduti. Un risultato di grande rilievo per il Policlinico, centro di riferimento per i trapianti d’organo, e che sottolinea ancora una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Le mamme ci mettono al mondo, ma alcune lo fanno due volte. È la storia di Paola Giaccherini (58 anni) che nei giorni scorsi ha donato un rene a suo figlio Lelio (41 anni) per regalargli una vita dignitosa. Madre e figlio sono piuttosto conosciuti a Latina, gestis Vai su Facebook

