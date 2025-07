Polemica sull' evento organizzato al cimitero | Non è uno spettacolo è un tour silenzioso tra tombe e lapidi

"Una camminata itinerante, con cuffia, 120 minuti". Viene descritto così l'evento 'Nephesh. Proteggere l’ombra' previsto per le giornate del 2, 3 e 4 settembre al cimitero urbano di Cesena. L'iniziativa ha scatenato la polemica, nella giornata di ieri la Lega ha chiesto un cambio di location. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

