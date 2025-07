Polemica contro Oprah Winfrey durante l’emergenza tsunami alle Hawaii | Non apre la sua strada privata

Traffico in tilt e strade bloccate a Maui, nel pieno dell’emergenza tsunami alle Hawaii. Sui social esplode la polemica contro Oprah Winfrey: "Avrebbe potuto aprire la sua strada privata per agevolare la fuga". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: polemica - oprah - winfrey - emergenza

Coronavirus, Leonardo DiCaprio lancia una raccolta fondi per assicurare un pasto ai cittadini piĂą poveri; Hawaii sotto allerta tsunami, visite social contro oprah winfrey per la strada privata chiusa.

Polemica contro Oprah Winfrey durante l’emergenza tsunami alle Hawaii: “Non apre la sua strada privata” - Sui social esplode la polemica contro Oprah Winfrey: “Avrebbe potuto aprire la sua strada privata per agevolare ... Si legge su fanpage.it

Hawaii sotto allerta tsunami, visite social contro oprah winfrey per la strada privata chiusa - L’allerta tsunami alle Hawaii dopo il terremoto di magnitudo 8,8 in Russia ha causato evacuazioni e polemiche social contro Oprah Winfrey per la gestione di una strada privata strategica durante l’eme ... gaeta.it scrive