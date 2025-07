Recentemente, la serie di carte del gioco di carte collezionabili Pokémon ha affrontato una controversia legata a un episodio di plagio e uso improprio di materiale artistico. La questione riguarda alcune illustrazioni di Pokémon, in particolare quella di Ho-Oh, inserite nell’ultima espansione pubblicata nel gioco mobile Pokémon TCG Pocket. Questa situazione ha portato alla rimozione temporanea delle carte coinvolte e all’avvio di un’indagine interna da parte della società produttrice. pokémon tcg pocket riconosce la problematica delle carte con ho-oh. due carte ritirate dal gioco. La società ha reso noto tramite i canali ufficiali che le illustrazioni di due carte, Ho-Oh EX e Lugia EX, sono state create utilizzando materiali di riferimento non corretti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Pokémon ammette di aver utilizzato il design di un fan senza permesso