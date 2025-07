Pluripregiudicato e ricercato tratto in arresto sulle tribune del Novi Sad

N el corso di un servizio serale di controllo del territorio condotto dalla Polizia Locale di Modena nella zona del parco Novi Sad è stato individuato e tratto in arresto un cittadino trentenne, senza fissa dimora, giĂ noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali.L’intervento è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: tratto - arresto - novi - pluripregiudicato

Rapina e tentato furto: uomo tratto in arresto dalla Polizia - Tempo di lettura: < 1 minuto La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un provvedimento di carcerazione e sospensione della detenzione domiciliare nei confronti di L.

Fuorigrotta: sorpreso a rubare in un’auto in sosta. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato - Sorprende gli agenti durante un furto su auto a Fuorigrotta: 48enne arrestato dopo un tentativo di fuga e una colluttazione.

Via Amerigo Vespucci: tenta di estorcere denaro ad un’automobilista. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato - Minaccia automobilista per soldi dopo averle pulito il parabrezza: arrestato 28enne per tentata estorsione.

Pluripregiudicato e ricercato tratto in arresto sulle tribune del Novi Sad; Novi Ligure: deteneva 1,2 kg di hashish e 240 grammi di cocaina in pietra. Arrestato dalla Polizia di Stato; Furto e spaccio, per un 41enne si aprono le porte del carcere.