Pizzi su Lookman | Mi piace tantissimo è tra i primi tre giocatori in Italia secondo me Ha fantasia dribbling visione

Pizzi su Lookman, l’ex giocatore nerazzurro promuove l’attaccante, ma avverte sulle cifre dell’operazione: le sue parole sull’attaccante. Fausto Pizzi, ex centrocampista dell’ Inter, ha detto la sua sul mercato nerazzurro intervenendo ai microfoni di TMW Radio. Tra i temi trattati, ovviamente, anche la trattativa sempre piĂą calda per Ademola Lookman, obiettivo dichiarato della societĂ . « Mi piace tantissimo, è tra i primi tre giocatori in Italia secondo me. Ha fantasia, dribbling, visione, è uno di quelli che ti cambiano la squadra e la partita. Lo ritengo un profilo davvero importante». L’ex calciatore ha però voluto sottolineare un aspetto non secondario della trattativa con l’ Atalanta: « 50 milioni sono tanti, non si può negarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pizzi su Lookman: «Mi piace tantissimo, è tra i primi tre giocatori in Italia secondo me. Ha fantasia, dribbling, visione»

