Più controlli contro evasione fiscale lavoro nero e merce contraffatta | il Comune dichiara guerra agli illeciti

Contrastare l’evasione ed elusione fiscale, l’abusivismo commerciale e l’esercizio abusivo di attività turistico ricettive. Questo il senso del protocollo d’intesa siglato tra il comune di Cesano Maderno e il comando provinciale della guardia di finanza di Monza e Brianza, utile a rafforzare la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Evasione fiscale, Milano guida la lotta ai furbetti in Lombardia: solo 76 Comuni premiati dallo Stato nel 2024 - Milano – Dai 398mila euro di Milano ai 19 euro di Treviglio c’è un elenco ancora troppo breve di Comuni che hanno ricevuto un contributo dallo Stato per essersi impegnati attivamente nella caccia agli evasori fiscali.

Maxi sequestro da 1,3 milioni per evasione fiscale: 3 imprenditori indagati - Modena, 20 maggio 2025 – Ammonta a 1,3 milioni il maxi-sequestro compiuto dalla Guardia di finanza nei confronti di una società e di una ditta individuale operanti nel settore della ristorazione.

Professionisti agevolano l’evasione fiscale con le aziende ‘apri e chiudi’: indagati in tre - PRATO – È in corso a Prato, coordinata dal procuratore Luca Tescaroli, un’articolata indagine su un sistema strutturato di evasione fiscale seriale  che opera nel distretto economico pratese che ruoterebbe attorno a tre professionisti, tra i quali un commercialista, che operano in uno studio di elaborazione dati contabili e fiscali, depositario delle scritture contabili di circa 900 imprese individuali, riconducibili in larga parte a cittadini cinesi.

Fisco, la nuova ricetta anti-evasione: meno controlli duri, più lettere e 'blitz' soft - https://laleggepertutti.it/737394_fisco-la-nuova-ricetta-anti-evasione-meno-controlli-duri-piu-lettere-e-blitz-soft… - #AgenziaDelleEntrate #EvasioneFiscale

È quanto emerge da un report del Centro studi secondo cui il dato dovrebbe riaccendere il dibattito sulla distribuzione degli sforzi di contrasto all'evasione e sulla pressione fiscale differenziata per dimensione d'impresa

Più controlli contro evasione fiscale, lavoro nero e merce contraffatta: il Comune dichiara guerra agli illeciti; Controlli della Finanza sul demanio, scoperta evasione tributi; Lavoro nero e scontrini fantasma: controlli della Finanza in sette comuni jonici.

Arrivano i nuovi controlli contro l'evasione fiscale - Nel panorama economico italiano, il tema dell'evasione fiscale è sempre stato un argomento di grande rilevanza. Si legge su polesine24.it

Evasione fiscale per oltre 1,5 milioni di euro, indagati due imprenditori edili - Uno di loro è accusato di non aver pagato le tasse dal 2021 al 2023 e aver emesso fatture per operazioni inesistenti ... Scrive rainews.it