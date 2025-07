di Sonia Fardelli AREZZO Cartellone errato con il 4 verticale più stretto di quattro millimetri e da oltre vent’anni si corre con questo. Ma nessuno si era accorto dell’errore, tantomeno i giostratori e gli allenatori che in questi anni hanno calcato la lizza di Piazza Grande. "La Giostra ormai si corre sui millimetri - dice l’ex giostratore di Santo Spirito e Porta Crucifera Carlo Farsetti che è stato anche allenatore - ma al 4 verticale più stretto non ci avevamo fatto caso nessuno. Probabilmente perché finire sul quattro verticale è comunque un tiro sbagliato e il fatto che sia più stretto a mio avviso non incide sul risultato finale della Giostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Più attenzione alla Giostra". Vedovini e l’errore di misura. I big: ma è stato ininfluente