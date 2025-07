Pistola in camera da letto 66enne ai domiciliari

La moglie era andata dai carabinieri, dicendo che il marito la avrebbe minacciata e i militari avevano trovato una pistola semiautomatica, detenuta illegalmente, nel comodino della stanza di lui. Va ai domiciliari l’uomo di Corridonia, 66 anni, che nel primo pomeriggio di sabato era stato arrestato dai carabinieri dopo il controllo svolto in seguito alla denuncia da parte della moglie. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Cofanelli, davanti al giudice Federico Simonelli, ha dato la sua versione dei fatti, dicendo che quella pistola la aveva già da tanto tempo, non ricordava neppure di averla e non la aveva mai usata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

