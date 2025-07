Piscine arriva la stretta per renderle più sicure | cosa c' è da sapere sulla nuova legge

Le piscine, tanto in inverno quanto in estate, sono luoghi perfetti per divertirsi. Spesso, però, possono trasformarsi in un teatro di tragedie causate dalla scarsa sicurezza degli impianti. Proprio per questo motivo, in queste ore presso il Consiglio dei ministri, verrà preso in esame un disegno di legge ad hoc che andrà a imporre una stretta sui controlli degli impianti che ospitano le piscine. Ecco su cosa si concentrerà il disegno di legge. In primis, il ddl propone una regolamentazione delle domestiche, con la prescrizione dell'utilizzo di appositi dispositivi di sicurezza. Ma non solo. Sono previste sanzioni più specifiche rispetto alle precedenti: per il gestore della piscina che non assicura l'assistenza o la sorveglianza dei bagnanti viene inflitta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Piscine, arriva la stretta per renderle più sicure: cosa c'è da sapere sulla nuova legge

