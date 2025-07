Nel secondo trimestre 2025 il Pil italiano risulta in crescita dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e tiene rispetto al trimestre precedente, registrando una lieve flessione su base trimestrale che si attesta allo 0,1%. È quanto emerge dalla stima preliminare rilasciata dall’Istat. Le stime Istat sul secondo trimestre 2025. L’Istituto ha precisato che il secondo trimestre 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al secondo trimestre del 2024 e ha indicato nello 0,5% la crescita dell’economia italiana acquisita per il 2025. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Pil, l'Istat stima una lieve flessione. Il mondo produttivo: «Fisiologica, la visione resta positiva». Solo a sinistra vedono catastrofi