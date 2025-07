Pietro Adobati il ragazzino di 19 anni morto in vacanza con gli amici dopo il diploma | incidente con il quad

Pietro Adobati è morto a 19 anni in un incidente stradale avvenuto lunedì sera, 28 luglio, mentre si trovava in vacanza con gli amici a Pag, in Croazia, nella localitĂ di Jakisnica. Il ragazzino era originario di Nembro, in provincia di Bergamo, e aveva da poco conseguito la maturitĂ al liceo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: pietro - adobati - ragazzino - anni

Pietro Adobati muore a 19 anni in un incidente col quad durante la vacanza a Pag per festeggiare la maturità - Il sogno d’estate che si è infranto sull’asfalto. Una vacanza con gli amici, un’estate da festeggiare dopo la maturità , un futuro tutto da scrivere.

Incidente con il quad in Croazia: morto Pietro Adobati, ragazzo bergamasco di 19 anni - Era in vacanza sull’isola di Pago, dopo aver sbandato ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un’auto

Tragico incidente, scontro con il quad in Croazia: morto il 19enne bergamasco Pietro Adobati - Un ragazzo di 19 anni, Pietro Adobati, di Nembro (Bergamo), è morto in un incidente avvenuto nella serata di ieri sull'isola croata di Pago: il ragazzo ha perso la vita dopo un violento schianto alla guida di un quad nella località di Jakisnica, nel nord dell’isola.

Bari, incidente sulla tangenziale: donna di 41 anni travolta e uccisa mentre soccorre due motociclisti Vai su Facebook

Incidente con il quad in Croazia: morto Pietro Adobati, ragazzo bergamasco di 19 anni; Pietro Adobati, il ragazzino di 19 anni morto in vacanza con gli amici dopo il diploma: incidente con il quad; Pietro Adobati, morto a 19 anni in vacanza: «Sapevi esserci, sempre».

Chi era Pietro Adobati, morto a 19 anni in un frontale con il quad in Croazia: «Per gli altri c'era sempre» - Le parole di grande affetto dell'amico e del prete dell'oratorio ... Da msn.com

Pietro Adobati, morto a 19 anni in vacanza: «Sapevi esserci, sempre» - Nel giorno in cui si sono celebrati i funerali di Alberto Suardi, il ventenne di Spinone al Lago morto domenica mattina in uno s ... ecodibergamo.it scrive