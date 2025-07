pier paolo pasolini e il fascismo degli antifascisti

Era il luglio del 1974 quando Pier Paolo Pasolini scriveva sul Corriere un elogio di Marco Pannella che avrĂ poi nella raccolta postuma Scritti corsari un titolo fuorviante ma provocatorio: “Il fascismo degli antifascisti”. L’argomento fu in quell’estate una sorta di fil rouge che percorreva altri articoli pasoliniani: da un lato il poeta criticava l’antifascismo di maniera, dall’altro avvertiva che se il fascismo in quanto spauracchio e nemico aveva da essere individuato, esso risiedeva nel Potere e cioè nella societĂ consumistica e omologante. Quanto all’articolo di quel lontano luglio, riprendendo parole dello stesso Pannella, sottolineava: «Dove sono mai i fascisti se non al potere e al governo? Sono i Moro, i Fanfani, i Rumor, i Pastore, i Gronchi, i Segni e perchĂ© no i Tanassi, i Cariglia e magari i Saragat, i La Malfa». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

