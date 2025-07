Piccoli Comuni della Tuscia | nuovi fondi per la valorizzazione culturale

La Regione Lazio prosegue l'attività di valorizzazione del patrimonio culturale e sociale dei Piccoli Comuni del Lazio e quindi anche della Tuscia, intesi come centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. La misura riguarda lavori, attività e forniture per la valorizzazione del.

