Piazzetta di Campiglia | Pavimentazione ko Un pericolo per gli anziani

Nel lungo elenco di tesori a rischio c’è la piazzetta della chiesa di Campiglia, al centro dell’interpellanza dei consiglieri comunali di LeAli a Spezia Alleanza Verdi Sinistra Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi. "La piazzetta versa da tempo in condizioni di marcato dissesto – esordiscono –: numerose pietre della pavimentazione risultano instabili, sconnesse o disallineate, rendendo il transito pedonale difficoltoso e potenzialmente pericoloso, soprattutto per persone anziane o con ridotta mobilitĂ ; in caso di pioggia o scarsa illuminazione, il rischio di inciampo e caduta si aggrava ulteriormente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

