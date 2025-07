Ennesima estate azzurra per la scandianese Caterina Piatti. La pivot classe 2006 ha convinto per il quarto anno consecutivo lo staff azzurro a farle indossare la casacca delle nazionali giovanili: coach Giuseppe Piazza ha inserito la lunga fra le dodici che a partire dal 2 agosto giocheranno il Campionato Europeo Under 20 Femminile a Matosinhos in Portogallo. Le azzurre, inserite nel girone D, affronteranno all’esordio la Polonia alle ore 21.30 italiane, il giorno successivo tornano in campo con la Cechia alle 19 e il 4 agosto sfidano i Paesi Bassi (ore 14). Al termine della prima fase l’Italia incrocerà negli Ottavi di Finale una delle squadre del gruppo C, ovvero una tra Svezia, Turchia, Lettonia e Islanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piatti vuole il bis