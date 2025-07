Pianura gambizza un giovane per punizione | 20enne arrestato

Contestato il metodo mafioso al presunto autore, già detenuto per una sparatoria nei baretti di Chiaia. L’episodio avvenuto lo scorso 9 febbraio a Pianura. È accusato di aver gambizzato un giovane come forma di “punizione” all’interno delle dinamiche criminali del quartiere Pianura: si tratta di C.R.G., 20 anni, ritenuto affiliato al gruppo delle “case gialle”, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pianura, gambizza un giovane per “punizione”: 20enne arrestato

