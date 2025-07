Piano Scuola 2025 27 | più diritto allo studio inclusione e contrasto alla dispersione

Il Ministero dell’Istruzione lancia il piano scuola per il triennio 202527, puntando a rafforzare il diritto allo studio e a migliorare il sistema formativo. Le nuove linee guida mirano a ridurre i divari territoriali e a potenziare l’inclusività scolastica per tutti gli studenti. Un ponte tra formazione e mondo del lavoro Un obiettivo centrale del . Piano Scuola 202527: più diritto allo studio, inclusione e contrasto alla dispersione . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: piano - scuola - diritto - studio

Scuola e dipendenze, il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe: stanziato un milione di euro. Lo prevede il Decreto Scuola - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito il ruolo centrale della scuola nella prevenzione di ogni forma di dipendenza tra i giovani.

"Estendere il divieto anche in Europa". Smartphone a scuola, il piano di Valditara - "Proponiamo di eliminare il cellulare dalle scuole dell'Ue sicuramente fino a 14 anni, ma stiamo ragionando se non sia opportuno estendere ulteriormente questo divieto anche oltre, come qualche Paese europeo ha fatto: dati drammatici, l'impatto sullo sviluppo psico-emotivo, sulla concentrazione, sulla memorizzazione e sullo sviluppo della fantasia".

"Vietarlo anche in Europa". Smartphone a scuola, il piano di Valditara - "Proponiamo di eliminare il cellulare dalle scuole dell'Ue sicuramente fino a 14 anni, ma stiamo ragionando se non sia opportuno estendere ulteriormente questo divieto anche oltre, come qualche Paese europeo ha fatto: dati drammatici, l'impatto sullo sviluppo psico-emotivo, sulla concentrazione, sulla memorizzazione e sullo sviluppo della fantasia".

Un piano al diritto allo studio che va oltre alle elezioni: a Canegrate la scuola guarda al 2028 https://legnanonews.com/scuola/2025/07/27/1347223/1347223/… #scuola Vai su X

Approvato il nuovo Piano Diritto allo Studio 2025-2028 Mercoledì 16 luglio il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Piano Diritto allo Studio, con un impegno complessivo di un milione e settecentomila euro l'anno per la Scuola e tante novità . Puoi scarica Vai su Facebook

Il Ministero dell’Istruzione per il triennio 2025/2027, intende rafforzare il diritto allo studio attraverso il miglioramento del sistema scolastico; Piano diritto allo studio. Rendiconto 2024/25. Raccolta nuovi dati 2025/26; Un piano al diritto allo studio che va oltre alle elezioni: a Canegrate la scuola guarda al 2028.

Scuola: Comune Milano, 25milioni per Piano diritto allo studio - Approvati 25,2 milioni per il Piano di Diritto allo Studio 2024/2025, con nuove iniziative per l'inclusione e il contrasto alla dispersione scolastica ... Da affaritaliani.it

Un piano al diritto allo studio che va oltre alle elezioni: a Canegrate la scuola guarda al 2028 - Il documento guiderà l’azione educativa dell’ente fino all’anno scolastico 2027/2028, superando così la scadenza dell’attuale mandato amministrativo e garantendo piena continuità ai servizi scolastici ... Scrive legnanonews.com