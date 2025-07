Piano di protezione Civile 15 milioni di euro per una riduzione dei rischi da disastri naturali | ecco la graduatoria

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati ufficialmente assegnati, con apposita graduatoria approvata ieri, i 15 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Campania, attraverso la predisposizione di un apposito bando, per il finanziamento dei Piani di Protezione Civile di Città Metropolitana, Province e Comuni nonché Intercomunali. Un investimento che va nella direzione della prevenzione e della mitigazione dei rischi da disastri naturali. L’avviso pubblico, infatti, era finalizzato a favorire la predisposizione, l’aggiornamento e il miglioramento delle attività di pianificazione di Protezione Civile, l’acquisto di forniture; la realizzazione di iniziative di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul proprio territorio ed i relativi comportamenti da seguire, e di attività volte ad accrescere la resilienza delle comunità . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piano di protezione Civile, 15 milioni di euro per una riduzione dei rischi da disastri naturali: ecco la graduatoria

In questa notizia si parla di: protezione - civile - milioni - euro

