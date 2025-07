Piano Casa parte il percorso C’è il sì per i primi 12 alloggi Erp

Va in vacanza avviando il percorso per il primo lotto di alloggi Ers del piano casa del Comune, il consiglio comunale di Formigine, che in occasione dell’ultima seduta ha dato il via alla parte del piano casa – che prevede 70 alloggi disponibili entro il 2027 tra Erp ed Ers a lenire l’emergenza abitativa – attinente, appunto, all’Edilizia Residenziale Sociale, che di quei 70 alloggi ne prevede in totale 42. Trenta dei quali verranno realizzati a Casinalbo (12 in via Erri Billò, 18 presso il comparto ‘Ex Maletti’, mentre i restanti 12 nella zona della ex cantina, e segnatamente tra via XX Settembre e via Focherini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piano Casa, parte il percorso. C’è il sì per i primi 12 alloggi Erp

In questa notizia si parla di: alloggi - piano - casa - percorso

Il Piano casa va nell’hinterland: “Alloggi low cost, verde e servizi”. Ispirazione? Da Parigi a Toronto - Milano – L’ispirazione, per trasformare aree abbandonate in case o spazi aperti ai cittadini, arriva da progetti come la Promenade Plante a Parigi, il Park ’n Play di Copenaghen, il Ranleigh Park di Toronto e, per rimanere a casa nostra, il Borgo sostenibile di Milano o ComoNext a Como.

Alto Impatto, controlli della polizia al Piano: denunce per droga e sanzioni per alloggi irregolari - ANCONA - Identificazione di oltre 120 persone, sanzioni per violazioni al Codice della Strada, denuncia per possesso di droga e resistenza, oltre a un controllo amministrativo su alloggi irregolari: è questo il bilancio del nuovo servizio ad “Alto Impatto” condotto dalla Polizia di Stato nel.

Bando case popolari a Caivano, Meloni annuncia piano di riqualifica per 750 alloggi - A Caivano prende il via un nuovo intervento di rigenerazione urbana. Con la pubblicazione del bando per la riqualificazione del Parco Verde, il governo punta a trasformare un’area simbolo di degrado in un luogo restituito alla comunità .

IL PERCORSO DEL CORTEO DI GIOVEDI' 3 LUGLIO MANIFESTAZIONE PER IL DIRITTO ALLA CASA E ALLA CITTA' Il percorso stesso del corteo segna con il passaggio da alcuni punti simbolici i tratti di una città sempre più esclusiva e alcune proposte Vai su Facebook

Piano Casa, parte il percorso. C’è il sì per i primi 12 alloggi Erp; Formigine, Consiglio comunale del 24 luglio: parte il percorso per i primi 12 alloggi ERS. Approvate due mozioni; Un Piano casa per l’Ue.

Piano Casa, parte il percorso. C’è il sì per i primi 12 alloggi Erp - Formigine, il consiglio ha approvato il lotto relativo alle abitazioni tra le vie. Secondo msn.com

Formigine, Consiglio comunale del 24 luglio: parte il percorso per i primi 12 alloggi ERS. Approvate due mozioni - immagine di repertorio I lavori dell’ultima seduta del Consiglio comunale formiginese prima della pausa estiva si sono aperti con i riscontri a tre interrogazioni dei consiglieri su “comunicazione non ... Si legge su sassuolo2000.it