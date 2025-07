Piaggio utili in calo Ma c’è ripresa | Cautela e rigore finanziario

PONTEDERA Segnali negativi dalla semestrale Piaggio, ma in ma in linea con il consensus. Consolidate le marginalità e migliorato il gross margin rispetto al 2024. Mentre arrivano segnali positivi per la seconda parte dell’anno. Investimenti e Pfn stabili. Sono questi i dati principali che arrivano al termina dei primi 6 mesi del 2025. Ieri infatti il cda del gruppo Piaggio, riunitosi sotto la presidenza di Matteo Colaninno, ha approvato il bilancio del primo semestre che ha registrato un utile netto positivo per 30,1 milioni di euro, in calo del 42,2% rispetto a un anno fa, a fronte di ricavi per 852,5 milioni di euro (-13,9%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Piaggio: Ricavi e Utili in Calo nel Primo Trimestre 2025, Ma Margine Lordo Cresce - Piaggio ha chiuso il primo trimestre del 2025 con ricavi in calo da 428 a 370,7 milioni. In ribasso da 18,7 a 8,7 milioni l' utile netto mentre il margine lordo industriale è sceso da 130,1 a 113,2 milioni, salendo però dal 30,4 al 30,5% del fatturato.

