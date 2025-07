Phon da viaggio | potenza in formato mini

Il phon c'è? Si tratta di una domanda cult, prima di partire per un lungo o corto viaggio. Sì, perché spesso e volentieri, in qualsiasi metà di vacanza si abbia intenzione di andare, l'asciugacapelli sarà presente. Ma, spesso deluderà . Per la sua potenza (inesistente) e la sua velocità (mini) che rende l'asciugatura una questione complicata. Quindi, per ovviare a tutti questi inconvenienti, compresa una chioma che si fa più crespa e secca di quella che si ha in città , conviene portare con sé un phon da viaggio. Professionale e potente, in formato mini. Le case produttrici fanno a gara a lanciare sul mercato asciugacapelli così compatti e leggeri da sfiorare la dimensione degli smartphone.

Asciugacapelli e arricciacapelli da mettere in valigia: nuovi modelli professionali - Professionale, potente e in formato mini, è dotato di accessori.

