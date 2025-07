Pfizergate cala il sipario | von der Leyen rinuncia al ricorso la sentenza della Corte europea diventa definitiva

La Commissione europea ha deciso di non presentare ricorso. Con la scadenza del termine per impugnare la sentenza del Tribunale dell’Ue sul cosiddetto Pfizergate, la presidente ha optato per il silenzio. Nessun appello, nessuna replica. La decisione che rimprovera Bruxelles per la scarsa trasparenza nella gestione dei messaggi scambiati tra Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, è dunque definitiva. La Commissione rinuncia al ricorso: la sentenza diventa definitiva. Il verdetto, emesso a maggio, stabilì che l’esecutivo europeo non motivò adeguatamente l’assenza di conservazione di messaggi potenzialmente significativi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pfizergate, cala il sipario: von der Leyen rinuncia al ricorso, la sentenza della Corte europea diventa definitiva

