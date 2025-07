Pezzi di artiglieria dei secoli scorsi | Soprintendenza e fiamme gialle assieme per la ricognizione dei fondali

TORRE MOZZA (Ugento) – Recupero di alcuni pezzi di artiglieria, risalenti al 17esimo e 18esimo secolo. Nei giorni scorsi, la Soprintendenza archeologia delle Belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce ha diretto le operazioni di documentazione dei reperti sui fondali di localitĂ . 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Gallipoli, recuperati in mare pezzi d'artiglieria del XVII-XVIII secolo - Recuperati al largo di Gallipoli alcuni pezzi d’artiglieria risalenti ai secoli XVII-XVIII. L’operazione, diretta dalla Soprintendenza e supportata dalla guardia di finanza e dai sommozzatori di Taranto, è nata grazie alla segnalazione di un cittadino.

Pezzi di artiglieria dei secoli scorsi: Soprintendenza e fiamme gialle assieme per la ricognizione dei fondali.

Ritrovati pezzi di artiglieria sui fondali del Salento - XVIII secolo, recuperato anche un cannone di 200 chili. Riporta rainews.it

Salento, pezzi di artiglieria del Sei e Settecento recuperati in mare a Torre Mozza - I reperti sono stati scoperti in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini e, in tempi rapidi, recuperati da archeologici subacquei specializzati, con ... Lo riporta msn.com