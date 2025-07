pescara sequestrati capi di abbigliamento e accessori falsi per oltre 50mila euro

I militari della guardia di finanza di Pescara hanno sequestrato, tra Pescara e Montesilvano, oltre 200 capi di abbigliamento e più di 350 accessori con marchi contraffatti delle più note griffe del settore moda e sportswear. Gli articoli sottratti alla vendita erano riproduzioni fedeli, non solo dal punto di vista dei materiali utilizzati, ma anche per la presenza di etichette, cartellini e confezioni grafiche, del tutto simili agli originali. Tra gli articoli sequestrati figurano capi d’abbigliamento, calzature, borse, occhiali, cinture e portafogli di marchi famosi (Prada, Adidas, Nike, Stone Island, Armani, Lacoste, Fendi, Louis Vuitton, Moschino, Gucci) per un valore commerciale stimato superiore a 50mila euro se immessi sul mercato come autentici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

