Pesca illegalmente le vongole di notte catturato dopo l' inseguimento in spiaggia

Questa volta è finito lui nella rete. Ma in quella delle volanti del presidio di polizia di Cesenatico. Protagonista un pescatore di frodo, in particolare di novellame di vongole veraci, residente nel Ferrarese. Come riporta CesenaToday, infatti, nella notte di martedì, gli agenti sono riusciti a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

