Pesaro Ricci negli uffici della Finanza per l’interrogatorio Respingerà le accuse

Intorno Alle 10.30 di stamattina Matteo Ricci, l’ex sindaco di Pesaro e ora candidato alla presidenza della Regione Marche per il centrosinistra, è entrato negli uffici della Finanza di Pesaro per l’interrogatorio. Ai tanti cronisti presenti non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Potrebbe farlo alla fine dell’interrogatorio. Ricci è indagato con altre 23 persone nell’ambito dell’inchiesta denominata “Affidopoli”. Tra gli iscritti anche Massimiliano Santini, l’uomo scelto dall’ex sindaco come collaboratore per gestire social ed eventi. Santini è accusato di aver favorito “la creazione di un rapporto privilegiato tra il Comune di Pesaro e le associazioni culturali Opera Maestra e Stella Polare”, di cui era presidente Stefano Esposto, garantendo l’affidamento diretto a queste associazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pesaro, Ricci negli uffici della Finanza per l’interrogatorio. Respingerà le accuse

