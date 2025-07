La solita estate movimentata. Anche stavolta a Pian di Massiano ci sono questioni extra calcio da gestire. Con quali strascichi? Con molta probabilità con il pagamento di una sanzione che potrebbe essere non inferiore ai 10mila euro e non superiore ai 100mila euro. Più remota la possibilità di una penalizzazione, solo nel caso in cui dovessero emergere ulteriori irregolarità . Ma per cosa? La Procura federale ha aperto un’inchiesta, su segnalazione della Coaps (Commissione acquisizione partecipazioni societarie) in ordine al mancato rispetto della normativa federale nella comunicazione relativa alla cessione delle quote societarie del Perugia calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, cessione quote sotto la lente: "Solo un ritardo, siamo pronti a difenderci"