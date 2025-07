Perugia-Ancona lavori Anas | tratto chiuso al traffico

Lavori per il raddoppio della Perugia-Ancona, tratto di superstrada chiuso al traffico per due notti di fila. Ecco le modifiche alla viabilitĂ . Come spiega una nota di Anas “la Perugia-Ancona srĂ temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra Valfabbrica e Casacastalda, nelle notti di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: perugia - ancona - tratto - lavori

Marche, disposto completamento raddoppio Ss76 Ancona – Perugia - Ripartono i lavori per il completamento del raddoppio della Ancona-Perugia sul viadotto Mariani. “La disposizione di Quadrilatero per la ripresa dei lavori della Ss76 lungo il viadotto Mariani sblocca un’opera strategica per la viabilità dell’ entroterra e delle Marche.

Superstrada Perugia-Ancona, chiusura stasera per lavori speciali: gli svincoli chiusi e gli orari - Dalle 21 di questa sera sarà provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 318var “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona) in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda, per consentire alcune attività nell’ambito dei lavori in corso per il raddoppio a quattro.

Perugia-Ancona verso la 4 corsie: abbattuto ultimo diaframma galleria Casacastalda - Perugia 12 giugno 2026 - “Con l’avanzamento di oggi abbiamo ultimato tutte le attività di scavo dei tunnel che costituiscono questo intervento, superando quindi le complessità più importanti di un tracciato lungo circa 3 chilometri che per circa l’80% è in galleria.

Perugia-Ancona, lavori Anas: tratto chiuso al traffico https://ift.tt/4VRgP7M https://ift.tt/huIr0LD Vai su X

Si è svolta nel pomeriggio, nell’area di cantiere, la cerimonia di avvio dei lavori per la costruzione del nuovo collegamento stradale tra il porto di Ancona e la SS16 “Adriatica” che ridurrà i tempi di percorrenza del tratto da 30 a circa 3 minuti. Leggi la news inte Vai su Facebook

Perugia - Ancona, lavori Anas: tratto chiuso al traffico; Perugia-Ancona, lavori Anas: tratto chiuso al traffico per due notti; Perugia-Ancona chiusa due notti per lavori.

Raddoppio della Perugia-Ancona: chiusura notturna tra Valfabbrica e Casacastalda - Stop accesso in superstrada, causa lavori Anas, da domani (30 luglio) a giovedì (31 luglio) dalle 21 alle 6. Si legge su msn.com

Perugia-Ancona chiusa due notti per lavori - Lo ha comunicato Anas spiegando che il tratto interessato è quello tra Valfabbrica e Casacastalda, dove lo stop al traffico scatterà il 30 e il 31 luglio ... Lo riporta umbria24.it