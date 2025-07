Perth Glory-Milan | la conferenza stampa di Leao | LIVE News

Rafael Leao, attaccante del Milan, parla in conferenza stampa da Perth, dove i rossoneri sono in tournĂ©e: le dichiarazioni LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Perth Glory-Milan: la conferenza stampa di Leao | LIVE News

Milan, ufficiale: amichevole in Australia con il Perth Glory - AC Milan è lieto di annunciare il proprio ritorno a Perth, in Australia Occidentale, nell`ambito del Pre-Season Tour 2025.

AC Milan on Tour: per l’ultima tappa i rossoneri tornano a Perth (Australia) - Dopo le tappe di Singapore e Hong Kong per sfidare Arsenal e Liverpool, il Milan si fermerà in Australia per il match contro il Perth Glory

Clamoroso, la Serie A sbarca in Australia? Milan-Como potrebbe giocarsi a Perth - Milan-Como potrebbe disputarsi a Perth, in Australia. L’ipotesi è al vaglio della Lega Serie A, che ha ricevuto diverse proposte dall’estero per ospitare l'incontro in calendario il prossimo 8 febbraio (valido per la 24esima giornata del campionato 2025/26).

Milan, è il giorno della vigilia dell'ultima amichevole in tournée: allenamento aperto al pubblico e conferenza stampa di Allegri e Leao; Allegri in conferenza: “Non potevo dire no al Milan, mi aspetto che contro il Perth…”; Allegri: Al Milan non potevo dire no. Vogliamo tornare in Champions.

Conferenza stampa Allegri: «Tornato al Milan perchè amo questo club, il nostro obiettivo è chiaro. Contro il Perth…» - Conferenza stampa Allegri: il tecnico livornese ha presentato la sfida di giovedì 31 luglio contro il Perth Glory: le dichiarazioni Il Milan si prepara a chiudere il suo tour pre- Come scrive milannews24.com

Allegri in conferenza: “Non potevo dire no al Milan, mi aspetto che contro il Perth…” - Dopo le prime due amichevoli della tournée estiva rossonera, contro due avversari di grande caratura come l'Arsenal e il Liverpool, è giunto il momento di scendere in campo per l'ultima gara della ste ... Come scrive msn.com