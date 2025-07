Pergola declassamento confermato Giani | Scelta per motivi politici Funaro e Massini | ora ricorso al Tar

Una doccia fredda, anzi gelata. Mentre sembrava ci fosse un’accelerata sulla ricomposizione della Commissione consultiva per il teatro del Mic (oggi è convocata la Conferenza unificata Stato-Regioni e tra i punti all’ordine del giorno c’è la designazione dei tre membri dimessi), ecco che l’ente in forma ridotta, presieduto da Alessandro Massimo Maria Voglino, ieri mattina, ha preso in carico la domanda di riesame presentata dalla Fondazione Teatro della Toscana dopo la bocciatura di un mese fa. E i quattro membri di nomina governativa (Marco Lepre, Luigi Rispoli, Gianpaolo Savorelli e il presidente Voglino) hanno confermato il declassamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it